ポケットに対して
エキスパート

Universum 3.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Yury Reshetov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
EAの入力パラメータ：

  • p - デマーク指標のための期間。3から100の間を1ずつ変化させます。
  • tp - ポイントで表される利食い。10から100の間を1ずつ変化させます。
  • sl - ポイントで表される損切り。10から100の間を1ずつ変化させます。
  • lots - 最初の取引のロットサイズ、また全ての勝ちの後で出される注文のロットサイズ。最適化は行われません。
  • mn - マジックナンバー。最適化は行われません。
  • losseslimit - 負けの回数の制限。最適化は行われません。負けの回数が制限を達成する場合、このEAは新規注文の発注を停止し、メール通知を送信します。
  • fastoptimize - 早い最適化。最適化は行われません。trueならば、組み込みの売買システムのために早い最適化が実行されます（マネーマネジメントを考慮せずに）。最適化が早い場合、最適化とバックテストの結果は違います。

このEAは、新しく形成されたバー、または始値で取引をします。全ティックを使って最適化を行う必要はありません。



詳細については、こちらを参照してください。: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170



