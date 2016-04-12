無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Universum 3.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 821
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
EAの入力パラメータ：
- p - デマーク指標のための期間。3から100の間を1ずつ変化させます。
- tp - ポイントで表される利食い。10から100の間を1ずつ変化させます。
- sl - ポイントで表される損切り。10から100の間を1ずつ変化させます。
- lots - 最初の取引のロットサイズ、また全ての勝ちの後で出される注文のロットサイズ。最適化は行われません。
- mn - マジックナンバー。最適化は行われません。
- losseslimit - 負けの回数の制限。最適化は行われません。負けの回数が制限を達成する場合、このEAは新規注文の発注を停止し、メール通知を送信します。
- fastoptimize - 早い最適化。最適化は行われません。trueならば、組み込みの売買システムのために早い最適化が実行されます（マネーマネジメントを考慮せずに）。最適化が早い場合、最適化とバックテストの結果は違います。
このEAは、新しく形成されたバー、または始値で取引をします。全ティックを使って最適化を行う必要はありません。
詳細については、こちらを参照してください。: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7999
_Fibo_Pivot_multiVal
アジアセッション中心の多通貨対応のEAです。On Balance Volume, OBV
オンバランスボリューム (英：On Balance Volume,OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。
Williams Percent Range, %R
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。МТС "MoneyRain"
負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。