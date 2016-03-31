無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chaikin's Volatility (2 lines) - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1101
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Kalenzo
インディケータ Chaikin's Volatility (2本線)
インディケータ Chaikin's Volatility (2本線)
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7974
Stodiv
インディケータStodivBollinger Squeeze_v9
インディケータBollinger Squeeze_v9
Envelopes, Env
エンベロープ は２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。Color Stochastic
インディケータColor Stochastic