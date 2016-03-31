コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Chaikin's Volatility (2 lines) - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1101
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Kalenzo

インディケータ Chaikin's Volatility (2本線)


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7974

Stodiv Stodiv

インディケータStodiv

Bollinger Squeeze_v9 Bollinger Squeeze_v9

インディケータBollinger Squeeze_v9

Envelopes, Env Envelopes, Env

エンベロープ は２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。

Color Stochastic Color Stochastic

インディケータColor Stochastic