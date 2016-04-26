Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Color Stochastic - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1982
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: mladen
Indicador Color Stochastic.
Indicador Color Stochastic.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7976
Envelopes
Indicador técnico Envelopes é formado com duas médias móveis, uma é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo.SmPriceBend-T01
The indicator of the first price change derivative or simply trend speed and sign.
Demark Lines
My version of plotting the DeMark lines, also draws channels in addition to the trend lines and targets. Added one more target (the third one defined as 1.62 of the inner extremum), added the signal cancellation when closing within the channel.Stoch Crossing
Indicador Stoch Crossing é uma modificação do EMA-Crossover_Signal com base no oscilador estocástico.