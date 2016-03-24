無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KAGI-1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: traderstools.h15.ru (トレーダーのツール)
インディケータ KAGI-1
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7827
