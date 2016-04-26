Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JK sinkhro - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 698
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: JK
Conselheiro JK_sinkhro.
Conselheiro JK_sinkhro.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7828
KAGI-1
Indicador KAGI-1.Digital High Pass (KGHP)
Indicador Digital High Pass (KGHP).
Bulls Power
O oscilador Bulls Power (Bulls) monitoriza a tendência do indicador.J_TPO Velocity
Indicador J_TPO Velocity. Versão modificada do indicador J_TPO Clean.