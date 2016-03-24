無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Moving Average of Oscillator, OsMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1397
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
移動平均オシレーター (OsMA) は、オシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。
今回は Moving Average Convergence/Divergence (MACD) の値と、MACDのスムージングされた値を利用します。
Moving Average of Oscillator, OsMA
計算:
OSMA = MACD-SIGNAL
インジケーターの詳細
Moving Average of Oscillatorの詳細は、「Moving Average of Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
