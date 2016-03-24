コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Moving Average of Oscillator, OsMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
OsMA.mq4 (3.51 KB) ビュー
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
移動平均オシレーター (OsMA) は、オシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。

今回は Moving Average Convergence/Divergence (MACD) の値と、MACDのスムージングされた値を利用します。


Moving Average of Oscillator, OsMA

計算:

OSMA = MACD-SIGNAL

インジケーターの詳細

Moving Average of Oscillatorの詳細は、「Moving Average of Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7785

