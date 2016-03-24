移動平均オシレーター (OsMA) は、オシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。

今回は Moving Average Convergence/Divergence (MACD) の値と、MACDのスムージングされた値を利用します。





Moving Average of Oscillator, OsMA



計算:



OSMA = MACD-SIGNAL

インジケーターの詳細

Moving Average of Oscillatorの詳細は、「Moving Average of Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。