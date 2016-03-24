このインディケータは、チャネルを表示します。

一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。

移動平均収束拡散法 (英：Moving Average Convergence/Divergence,MACD) は次世代のトレンド追従型インジケーターです。