ポケットに対して
インディケータ

ADXdon - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: 不明
ビュー:
1324
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ADXdon.mq4 (4.32 KB) ビュー
制作者: 不明

インディケータADXdon。インディケータADXのもう一つのバージョンです。トレンドの強さを表示します。



Gap indicator Gap indicator

このインディケータは、前のローソク足の終値と現在ローソク足の始値の間隔を表示します。

lot lib lot lib

ロットサイズを選択するライブラリです。資金管理の29の方法です。

Sell Percent Sell Percent

このスクリプトは、可能な最大値のパーセントに等しいロットサイズの売りポジションを開きます。

e -Trailing e -Trailing

全ポジションの自動的なトレーリングストップです。1つのチャート上にのみ設定されます。