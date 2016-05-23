Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADXdon - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1447
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben
Der ADXdon Indikator. Eine andere Version des ADX-Indikators, er zeigt die Stärke des Trends.
Der ADXdon Indikator. Eine andere Version des ADX-Indikators, er zeigt die Stärke des Trends.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7766
Gap indicator
Der Indikator zeigt die Lücken (Gaps) zwischen dem Schlusskurs der vorherigen Bar und dem Eröffnungskurs der aktuellen.lot lib
Lot Berechnungsbibliothek. 29 Management-Optionen.
Sell Percent
Das Skript öffnet eine VERKAUF-Position mit dem Volumen des Prozentsatzes des maximal erlaubten Volumens.e -Trailing
Automatischer Trailing-Stop für alle offenen Positionen. Starten Sie es einfach auf dem Chart.