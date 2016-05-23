CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ADXdon - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1447
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ADXdon.mq4 (4.32 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben

Der ADXdon Indikator. Eine andere Version des ADX-Indikators, er zeigt die Stärke des Trends.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7766

Gap indicator Gap indicator

Der Indikator zeigt die Lücken (Gaps) zwischen dem Schlusskurs der vorherigen Bar und dem Eröffnungskurs der aktuellen.

lot lib lot lib

Lot Berechnungsbibliothek. 29 Management-Optionen.

Sell Percent Sell Percent

Das Skript öffnet eine VERKAUF-Position mit dem Volumen des Prozentsatzes des maximal erlaubten Volumens.

e -Trailing e -Trailing

Automatischer Trailing-Stop für alle offenen Positionen. Starten Sie es einfach auf dem Chart.