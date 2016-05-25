コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Gap indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、前のローソク足の終値と現在ローソク足の始値の間隔を表示します。ギャップの幅がSizeGAP引数で指定されます。ギャップは矢印により表示されます。つまり、ギャップと逆方向へエントリーします。


