このインディケータは、前のローソク足の終値と現在ローソク足の始値の間隔を表示します。ギャップの幅がSizeGAP引数で指定されます。ギャップは矢印により表示されます。つまり、ギャップと逆方向へエントリーします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7763
