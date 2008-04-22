请观看如何免费下载自动交易
Bronze Warrioir01 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 2300
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: suffic369
智能交易 Bronze Warrioir01。使用指标DayImpuls。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7709
