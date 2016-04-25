CodeBaseSeções
Experts

Bronze Warrioir01 - expert para MetaTrader 4

Visualizações:
759
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: suffic369

EA Bronze Warrioir01. Utiliza o indicador DayImpuls.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7709

