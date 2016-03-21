CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Pivotema3 - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: nicht angegeben

Berater Pivotema3. Benutzte Indikatoren: Heiken Ashi, Pivot.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7621

