コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

J_TPO_Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1031
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。

J_TPO_Velocity指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/763

KalmanFilter KalmanFilter

この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。

ColorStdDev ColorStdDev

標準偏差に基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標。

J_TPO J_TPO

ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。

LinearRegression LinearRegression

金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。