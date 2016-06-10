無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
J_TPO_Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1031
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/763
