Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RD.Combo - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 714
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Shimodax & RickyD
Indikator RD.Combo.
Indikator RD.Combo.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7523
PrevDayAndFloatingPivot
Indikator PrevDay And Floating Pivot.Erstellt von Ronald Verwer
Indikator Erstellt von Ronald Verwer.
Dinapoli ZZ (ZigZag)
Indikator Dinapoli.Indicators saver
The script saves the values of Time, Open, High, Low, Close, Volume and standard indicators.