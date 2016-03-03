コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Created by Ronald Verwer - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
864
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ronald Verwer / ROVERCOM

Ronald Verwer氏によって開発されたインジケータです。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7521

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

インディケータPrev Day And Floating Pivot

PIPQind PIPQind

インディケータPIPQind

RD.COmbo RD.COmbo

インディケータRD.COmbo

SweetSpots SweetSpots

指定された期間によってチャートを水平レベルで分割します。