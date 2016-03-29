CodeBaseSeções
Indicadores

RD.Combo - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
854
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: Shimodax & RickyD

Indicador RD.Combo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7523

Criado por Ronald Verwer

