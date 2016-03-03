無料でロボットをダウンロードする方法を見る
4_Trendlines_v3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
ビュー:
- 913
評価:
-
パブリッシュ済み:
制作者: 不明
インディケータ 4 Trendlines v3
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7504
