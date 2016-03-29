CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ADX_Cross_Hull_Style - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
796
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador ADX Cross Hull Style.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7506

#MTF Candles. #MTF Candles.

Indicador MTF Candles.

4_Trendlines_v3 4_Trendlines_v3

Indicador 4 Trendlines v3.

Gimmebar Gimmebar

Indicador Gimmebar.

Critical Points Critical Points

Indicador Critical Points.