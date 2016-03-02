無料でロボットをダウンロードする方法を見る
制作者: イーゴリ・キム aka KimIV
デイレンジを予測します。このインディケータは、昨日の価格のレベルに基づいて予測された当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。計算式は、トーマス・デマーク著 『テクニカル分析の新しい科学』から調べることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7409
