ポケットに対して
インディケータ

i-DRProjections - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: イーゴリ・キム aka KimIV

デイレンジを予測します。このインディケータは、昨日の価格のレベルに基づいて予測された当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。計算式は、トーマス・デマーク著 『テクニカル分析の新しい科学』から調べることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7409

