作者: Kim Igor V. aka KimIV
每日价格范围预测。指标在前一天价格级别的基础上, 预测并显示当日支撑和阻力级别。计算级别的公式在 Thomas Demark 的 《技术分析新科技》里描述。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7409
