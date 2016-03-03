コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TD_Points&Lines_mgtd1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1213
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Vladislav Goshkov (VG)

デマークのインジケータの改善バージョンです。トレンドラインの描画が更新されました。以前に正確に動作しないトレンドラインの点の移動に関するバグを修正しました。さらに、移動した点が削除され再描画されるようになりました。上のターゲットとしたのターゲットが様々な色でマーキングされます。また、全てのプロジェクタや平均値も表示されます。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7374

TDI-2 TDI-2

「トレンド検出指数」(TDI)の更新バージョンです。

TD Sequential TD Sequential

シーケンシャル（英：Sequential）とは、トーマス・デマークによって開発された自動売買システムです。

TMA TMA

三角移動平均線（TMA）です。価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。

TSI TSI

本当の強さの指数 (TSI)とは、2倍平滑の勢いです。TSIは、主なピボットポイント又は中期でのピボットポイントに小さくて微かな遅延が発生するバーに従っています。