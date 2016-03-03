無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TD_Points&Lines_mgtd1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Vladislav Goshkov (VG)
デマークのインジケータの改善バージョンです。トレンドラインの描画が更新されました。以前に正確に動作しないトレンドラインの点の移動に関するバグを修正しました。さらに、移動した点が削除され再描画されるようになりました。上のターゲットとしたのターゲットが様々な色でマーキングされます。また、全てのプロジェクタや平均値も表示されます。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7374
