TD_Points&Lines_mgtd1 - MetaTrader 4脚本

作者: Vladislav Goshkov (VG)

DeMark 指标 - 改变了 TD 线的渲染。以前的并不总能正确地工作 - TD 点总是被移动, 因此这个指标有必要 "变戏法"。现在, 它们只是简单地删除, 并重新绘制新的。上位和下位目标以不同颜色绘制。当一切都绘制完毕, 投影和平均价格一致。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7374

