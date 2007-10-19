



Автор: Vladislav Goshkov (VG)Индикатор Демарка - изменена прорисовка ТД линий - то что было раньше не всегда работало корректно - не всегда переносились обе ТД точки и приходилось "передергивать" индикатор. Теперь просто удаляются и перерисовываются по новой. Цели верхние и нижние рисуются разными цветами и рисуются все и проекторы и средняя цена.