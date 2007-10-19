CodeBaseРазделы
Индикаторы

TD_Points&Lines_mgtd1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
5896
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Vladislav Goshkov (VG)

Индикатор Демарка - изменена прорисовка ТД линий - то что было раньше не всегда работало корректно - не всегда переносились обе ТД точки и приходилось "передергивать" индикатор. Теперь просто удаляются и перерисовываются по новой. Цели верхние и нижние рисуются разными цветами и рисуются все и проекторы и средняя цена.



