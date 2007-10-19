Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TD_Points&Lines_mgtd1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5896
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Vladislav Goshkov (VG)
Индикатор Демарка - изменена прорисовка ТД линий - то что было раньше не всегда работало корректно - не всегда переносились обе ТД точки и приходилось "передергивать" индикатор. Теперь просто удаляются и перерисовываются по новой. Цели верхние и нижние рисуются разными цветами и рисуются все и проекторы и средняя цена.
Индикатор Демарка - изменена прорисовка ТД линий - то что было раньше не всегда работало корректно - не всегда переносились обе ТД точки и приходилось "передергивать" индикатор. Теперь просто удаляются и перерисовываются по новой. Цели верхние и нижние рисуются разными цветами и рисуются все и проекторы и средняя цена.
TMA
Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние.channel_breakout_entry
Индикатор волатильности рынка.
MarketHoursShade_v01
Индикатор Market Hours Shade v01.Elders Safe Zone
Индикатор Elders Safe Zone.