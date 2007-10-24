CodeBaseРазделы
Индикаторы

Signal Bars - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Maloma

Этот индикатор показывает тренд с мелких таймингов до Н4.


