CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

STARCBands - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
4015
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: scorpion

Индикатор строит скользящую среднюю с конвертом типа Боллинджера.


PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Индикатор Prev Day And Floating Pivot.

RD.COmbo RD.COmbo

Индикатор RD.COmbo.

SHI_SilverTrendSig SHI_SilverTrendSig

Индикатор дает сигналы на покупку или продажу.

SATL SATL

(Slow Adaptive Trend Line) – «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2. ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.