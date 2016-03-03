コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RFTL - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1091
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
RFTL.mq4 (2.78 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明

Reference Fast Trend Line (RFTL)とは、基準値の早いトレンドラインであり、ナイキスト周波数（Fの 1/2）に等しい遅延分を考慮するエントリー価格へのFATLディジタルフィルタの対応です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7345

RBCI2 RBCI2

インディケータRBCIの改善バージョンです。

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

前日の高値と安値を表すインディケータです。

RPoint RPoint

HiLoをベースにした良質なジグザグです。

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line (RSTL)とは、基準値の遅いトレンドラインであり、ナイキスト周波数（Fの 1/2）に等しい遅延分を考慮するエントリー価格へのFATLディジタルフィルタの対応です。