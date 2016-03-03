コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Custom MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
983
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
MACD.mq4 (2.38 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

株価に対する長期トレンドと短期トレンドの乖離度を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7126

Tunnel Tunnel

インディケータTunnel

Signals Signals

FXのテクニカル分析を行い、十分な情報に基づいた正しい決定（オンライントレードに欠かせないものである）をするために時間を確保できない方におすすめです。

CCM3 CCM3

インディケータCCM3

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

前日の高値と安値を表すインディケータです。