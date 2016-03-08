コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACD_Divergence - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1174
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Randy Cartwright

インディケータMACD Divergence

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7330

MA-ATR MA-ATR

インディケータMA-ATR

MA_In_Color MA_In_Color

インディケータMA In Color

MA_Alert MA_Alert

インディケータMA Alert

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

矢印で2本の移動平均線の交差を表示します。