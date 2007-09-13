CodeBaseРазделы
MA-Crossover_Alert - индикатор для MetaTrader 4

5627
(13)
Автор: Jason Robinson (jnrtrading) .

Показывает стрелками пересечение двух МА.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7332

