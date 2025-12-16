コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATR_Momentum_Colour - MetaTrader 5のためのインディケータ

Интернет | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Yordan Lechev
ビュー:
17
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

初心者トレーダーのために、馴染みのある多くのインジケーターを組み合わせた


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/66064

指数テスター 指数テスター

EAは買いポジションのみを取引し、SlとTPは使用しません。

AIS中央軸 AIS中央軸

このインジケーターは、非線形平滑化アルゴリズムのいずれかを実装している。

Frog Jump Frog Jump

ひとり燭台を隠す

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。