ポケットに対して
エキスパート

指数テスター - MetaTrader 5のためのエキスパート

Igor Widiger | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
25
パブリッシュ済み:
EAは買いポジションのみを取引し、SlとTPは使用しません。


設定

  1. "----------一般 ----------"
  2. 解説
  3. 取引開始
  4. 取引終了
  5. 取引終了
  6. "----------リスクと資金管理 ----------"
  7. ロット
  8. 各シンボルのオープンポジションの上限
  9. 各シンボルの1日の取引回数制限

テストは標準設定で行った。口座 10,000 ドル、レバレッジ 100。シンボル US30。

パフォーマンス

