クリーン・マーケット・ウォッチ・スクリプト
BEFORE ： SECONDS After ：
Clean Market Watch スクリプトは、ワンクリックでMetaTrader 5 Market Watchウィンドウからすべてのシンボルをすばやく削除するために設計されたシンプルなユーティリティツールです。これは、クリーンなワークスペースで再出発したい場合や、マーケットウォッチが多すぎるシンボルで散らかってしまった場合に特に便利です。
目的
時間の経過とともに、トレーダーは Market Watch ウィンドウに多数のシンボルを蓄積し、積極的に 取引する商品に集中できなくなることがよくあります。シンボルを一つずつ手作業で削除するのは、面倒で時間のかかる作業です。このスクリプトはこのプロセス全体を自動化し、数秒ですべてのシンボルをクリアします。また、プログラムによって追加されたためにマーケット・ウォッチ・ウィンドウからの削除を拒否している永続的なシンボルを削除するのにも便利です。
仕組み
このスクリプトは、シンプルだが効果的なアルゴリズムを使って動作する：
- 反復削除処理- スクリプトは現在マーケットウォッチに表示されているすべてのシンボルをループし、体系的に削除します。
- 逆順処理- シンボルがスキップされる原因となるインデックスシフトの問題を避けるため、シンボルは下から上に削除されます。
- 安全メカニズム- 組み込みの反復制限により、予期せぬエラーが発生した場合の無限ループを防ぎます。
- リアルタイムフィードバック- 除去された各シンボルはエキスパートジャーナルに記録され、クリーニングプロセスを追跡できます。
- 完了通知- 完了時に削除されたシンボルの総数がメッセージボックスに表示されます。
主な機能
- ワンクリック操作- スクリプトを任意のチャートに添付するだけで、即座に実行されます。
- 安全な実行- 組み込みのセーフガードにより、システムの問題を防止します。
- 詳細なロギング- すべての操作は透明性のためにログに記録されます。
- 設定不要- 入力パラメータを必要とせず、すぐに動作します。
使用方法
- MetaTrader 5ターミナルを開く
- ナビゲーターウィンドウに移動します。
- Scriptsフォルダの下にCleanMarketWatch スクリプトを見つけます。
- スクリプトをチャートにドラッグ＆ドロップするか、ダブルクリックして実行します。
- すべてのシンボルが削除されたことを確認する完了メッセージを待ちます。
テクニカル詳細
このスクリプトは、SymbolSelect() 関数に false パラメータを指定して、Market Watch からシンボルを削除します。このスクリプトは、最も高いインデックスから逆順にシンボルを処理し、削除プロセス全体を通して安定した配列インデックスを確保します。複数回の繰り返しにより、最初のパスで削除されなかったシンボルを処理します。
推奨される使用例
- 新しい取引セッションを開始する前のクリーンアップ
- バックテスト後のデモまたはテストシンボルの削除
- 新しい取引戦略のためのクリーンなワークスペースの準備
- シンボルリストをインポートした後、Market Watchをリセットする
- 手動で削除できない永続的なシンボルリストの消去
重要な注意事項
このスクリプトを実行すると、マーケットウォッチは完全に空になります。監視したいシンボルを手動で追加する必要があります。このスクリプトは、取引履歴、未決済ポジション、未決済注文には影響しません。
バージョン: 1.0
プラットフォーム： MetaTrader 5
カテゴリ： ユーティリティスクリプト
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65997
