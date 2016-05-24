大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

このインジケータは、銘柄の最後の平均価格を算出し、トレンドの方向を決定するので、取引操作をコミットするシグナルとすることができます。

ボリンジャーバンド®トレンドインディケータの修正版。