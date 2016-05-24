コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

cs2011 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Igor Korepin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1616
評価:
(58)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cs2011.mq5 (5.51 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これはエキスパートアドバイザーの自動売買チャンピオンシップ 2011版です。

これは、ゼロラインのクロスオーバー、シグナルライン反転といった標準のMACDインディケータのシグナルを使い、最大容量に位置決めするために積極的な加算を使用しています。EURUSD H1に最適化されています。コードはオブジェクト指向プログラミングを使用せずに書かれました。必要なのはMACDインディケータのみで他のファイルは必要ありません。

自動売買チャンピオンシップ 2011受賞エキスパートアドバイザーcs2011

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/611

ColorStepXCCX ColorStepXCCX

対称正規化されたオシレータ。

JFatl HTF Baby JFatl HTF Baby

大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

風向計 風向計

このインジケータは、銘柄の最後の平均価格を算出し、トレンドの方向を決定するので、取引操作をコミットするシグナルとすることができます。

BBands Stop v1 BBands Stop v1

ボリンジャーバンド®トレンドインディケータの修正版。