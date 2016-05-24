無料でロボットをダウンロードする方法を見る
これはエキスパートアドバイザーの自動売買チャンピオンシップ 2011版です。
これは、ゼロラインのクロスオーバー、シグナルライン反転といった標準のMACDインディケータのシグナルを使い、最大容量に位置決めするために積極的な加算を使用しています。EURUSD H1に最適化されています。コードはオブジェクト指向プログラミングを使用せずに書かれました。必要なのはMACDインディケータのみで他のファイルは必要ありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/611
