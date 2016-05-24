無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Leading - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Witold Wozniak
ジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」.にある2つの移動平均線（リードおよびそのEMA平滑）で構成されたインディケータ。その交差は取引シグナルとして使用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/592
XDeMarker_BB
色付きで動的に変更される売られ過ぎ/買われ過ぎレベルをもって平滑化アルゴリズムを選択する可能性を持つデマーカーインディケータ。iSimpleClock
このインジケータは、コメント内に単純なクロックを示します。
LinearRegSlope_V1
線形回帰アルゴリズムに基づいた正規化されていないオシレータ。LinearRegSlope V2
線形回帰平滑化アルゴリズムを持った移動平均線。