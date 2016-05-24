コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Leading - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
977
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Witold Wozniak

ジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」.にある2つの移動平均線（リードおよびそのEMA平滑）で構成されたインディケータ。その交差は取引シグナルとして使用することができます。

Leading

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/592

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

色付きで動的に変更される売られ過ぎ/買われ過ぎレベルをもって平滑化アルゴリズムを選択する可能性を持つデマーカーインディケータ。

iSimpleClock iSimpleClock

このインジケータは、コメント内に単純なクロックを示します。

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

線形回帰アルゴリズムに基づいた正規化されていないオシレータ。

LinearRegSlope V2 LinearRegSlope V2

線形回帰平滑化アルゴリズムを持った移動平均線。