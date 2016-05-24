ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にあるThree-pole super smoother フィルタがこのインディケータの移動平均計算に使用されています。

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にあるTwo-pole super smoother フィルタがこのインディケータの移動平均計算に使用されています。