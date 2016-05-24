私たちのファンページに参加してください
iSimpleClock - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケータは、コメント内に単純なクロックを示します。
- 1 - 現在時刻
- 2 - バーの初めから経過した時間
- 3 - バーの終わりまでの時間
インジケータはW1とMN1時間枠では動作しません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/590
