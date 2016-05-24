コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iSimpleClock - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1401
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケータは、コメント内に単純なクロックを示します。

iSimpleClockインディケータ

  • 1 - 現在時刻
  • 2 - バーの初めから経過した時間
  • 3 - バーの終わりまでの時間

インジケータはW1とMN1時間枠では動作しません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/590

