3極バターワースフィルタ

2極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。

最後の二つのインディケータピークでのFIBOレベルの構築およびこれらのピークの選択におく3つの連続したジグザグのピークを使用して生成されたチャネルの構築の可能性が追加されたパラボリックSARテクニカル分析指標の値を使用して構築されたジグザグインディケータ。

10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択する可能性のある、より有益な平均方向性指数（ADX）インジケータ。