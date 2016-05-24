無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3極バターワースフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1547
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
説明：
3極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。このフィルタはジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」で説明されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/584
TwoPoleButterworthFilter
2極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。X2MA HTF
大きめの時間枠からの値を表示するユニバーサル移動平均。
ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel
最後の二つのインディケータピークでのFIBOレベルの構築およびこれらのピークの選択におく3つの連続したジグザグのピークを使用して生成されたチャネルの構築の可能性が追加されたパラボリックSARテクニカル分析指標の値を使用して構築されたジグザグインディケータ。XADX
10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択する可能性のある、より有益な平均方向性指数（ADX）インジケータ。