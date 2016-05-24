無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-回帰チャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
- 2593
実際の著者：
kharko
i-回帰チャネルは、回帰チャネルを生成します。
線形回帰チャネルは、線形回帰トレンド線から等距離に位置する2本の平行線で構成されています。チャネル境界線と回帰直線との間の距離は、回帰直線から最高終値の偏差の値に等しいです。
このインディケータは2つのバージョンとして実装されています。
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定された日付けからチャネルを計算します。
- i-Regr_Channel_Bars.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定されたバーの数からチャネルを計算します。
- degree - 1~61の回帰の程度
- kstd - 回帰チャネルの幅
- data - チャネル計算開始日
- CountBars - チャネル計算に使われるバーの数
- Applied_price - 適応価格
- shift - バーでのチャネルの水平シフト
このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年2月27日に公開されました。
線回帰チャンネル（degree = 1）：
二次（パラボリック）回帰チャンネル (degree = 2):
三次回帰チャンネル (degree = 3):
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/547
