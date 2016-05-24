実際の著者：

i-回帰チャネルは、回帰チャネルを生成します。



線形回帰チャネルは、線形回帰トレンド線から等距離に位置する2本の平行線で構成されています。チャネル境界線と回帰直線との間の距離は、回帰直線から最高終値の偏差の値に等しいです。

このインディケータは2つのバージョンとして実装されています。

i-Regr_Channel_Time.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定された日付けからチャネルを計算します。

i-Regr_Channel_Bars.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定されたバーの数からチャネルを計算します。

degree - 1~61の回帰の程度

kstd - 回帰チャネルの幅

data - チャネル計算開始日

CountBars - チャネル計算に使われるバーの数

Applied_price - 適応価格

shift - バーでのチャネルの水平シフト

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年2月27日に公開されました。

線回帰チャンネル（degree = 1）：

二次（パラボリック）回帰チャンネル (degree = 2):

三次回帰チャンネル (degree = 3):



