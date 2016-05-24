コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-回帰チャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2593
評価:
(43)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

kharko

i-回帰チャネルは、回帰チャネルを生成します。

線形回帰チャネルは、線形回帰トレンド線から等距離に位置する2本の平行線で構成されています。チャネル境界線と回帰直線との間の距離は、回帰直線から最高終値の偏差の値に等しいです。

このインディケータは2つのバージョンとして実装されています。

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定された日付けからチャネルを計算します。
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - このインディケータは、入力パラメータで固定されたバーの数からチャネルを計算します。
インディケータの入力パラメータ：
  • degree - 1~61の回帰の程度
  • kstd - 回帰チャネルの幅
  • data - チャネル計算開始日
  • CountBars - チャネル計算に使われるバーの数
  • Applied_price - 適応価格
  • shift - バーでのチャネルの水平シフト

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年2月27日に公開されました。

線回帰チャンネル（degree = 1）：

線回帰チャンネル (degree = 1)

二次（パラボリック）回帰チャンネル (degree = 2):

二次（パラボリック）回帰チャンネル (degree = 2)

三次回帰チャンネル (degree = 3):

三次回帰チャンネル (degree = 3):

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/547

