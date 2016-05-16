コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BB_XMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

BB XMACD はシンプルなMACD (Moving Average Convergence/Divergence)インディケータのバリアントでトレンド方向の逆転と現在のトレンドの強さを決定することができます。

このインディケータは個別のチャットウィンドウに生成され、緑やマゼンタの点と2つのライン（青と赤）で構成されています。点の色の変更は良好なシグナルで、線間の距離は現在のトレンドの強さを表示します。

サンプルチャートからわかるように、マゼンタドットが緑に変更すると買いシグナルが出現し、逆の場合には売りシグナルが出現します。青と赤の線間の距離がかなりあるときに取引を行うことをお勧めします。

このインディケータは、MACDの基本的なヒストグラム、そのシグナルラインとバンドの平滑化の種類を10の可能なバリアントから選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

BB_XMACDインディケータ


XMACD XMACD

10つの可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択し、アラートを含む、標準的な着色されたMACDヒストグラム。

PowerTrend PowerTrend

この指標インディケータは、トレンドのパワーと方向を決定します。

XKVO XKVO

10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができる色付きのKlingerボリュームオシレータ。

マスインデックス マスインデックス

マス・インデックスは、Tushar Chandeとドナルドドーシーによって普及しました。