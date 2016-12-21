Der BB XMACD eine einfache Variation des MACD (Moving Average Convergence/Divergence), der es erlaubt, eine Trendumkehr und die Stärke eines Trend zu erkennen.



Der Indikator wird in seinem eigenen Chartfenster gezeichnet, er besteht aus zwei Linien (blau und rot) und grünen oder magentafarbenen Punkten. Der Wechsel der Punktfarbe ist ein gutes Signal und der Abstand zwischen den Linien zeigt die aktuelle Trendstärke.

Wie auf dem Beispielchart zu sehen ist entstehen die Kaufsignale, wenn die magentafarbenen Punkte nach Grün wechseln und die Verkaufssignale im umgekehrten Fall. Es ist besser, die Positionen dann zu eröffnen, wenn der Abstand zwischen den Linien groß genug ist.

Dieser Indikator erlaubt die Auswahl der Glättungsmethode des MACD-Histogramms, dessen Signallinie und der Bänder aus 10 möglichen Optionen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.