BB XMACD 是一个简单的 MACD (指数平滑移动平均线) 指标变种，可以判断趋势方向改变点，和当前趋势力量。



本指标是在一个单独的图表窗口中生成，并包括两条线 (蓝色和红色) ，和点画线，点的颜色可以是绿色或品红色。点画线颜色改变是不错的信号，并且线之间的距离显示出当前趋势的力量。

正如我们可以从样品图看，买入信号出现时，品红色变成绿色，出现卖信号的情况下，则情况相反。比较好的进行交易时刻，是蓝色和红色的线之间的距离是相当可观时。

本指标允许选择 MACD 直方图的基本平滑类型, 它的信号线和带状图有十种可能变种:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。