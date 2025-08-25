당사 팬 페이지에 가입하십시오
BB_XMACD - MetaTrader 5용 지표
BB XMACD 지표는 MACD(이동평균 수렴/발산) 지표를 간단히 변형한 것으로, 추세 방향의 변화 지점과 현재 추세의 강도를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 별도의 차트 창에 그려지며 두 개의 선(파란색과 빨간색)과 녹색 또는 분홍색 점으로 구성됩니다. 점의 색이 변하면 좋은 신호이며, 선과 선 사이의 간격 폭은 현재 추세의 강도를 나타냅니다.
예시 차트에서 볼 수 있듯이 라일락 점이 녹색으로 바뀌면 매수 신호, 녹색 점이 라일락으로 바뀌면 매도 신호가 발생합니다. 파란색과 빨간색 선 사이의 간격이 충분히 넓을 때 거래하는 것이 좋습니다.
이 버전의 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하여 만들어졌으며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 초기 MACD 히스토그램의 평균화에서 신호선과 밴드를 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수이동평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 패리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MinMargins.mq5 스크립트는 트레이더가 마켓 워치에서 사용 가능한 모든 종목의 최소 랏 크기로 포지션을 개시하는 데 필요한 최소 금액을 빠르게 계산하고 문서화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 데이터는 쉽게 검토하고 분석할 수 있도록 CSV 파일에 저장됩니다.