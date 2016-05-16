コードベースセクション
PowerTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1255
(18)
SVS

PowerTrendインディケータは、トレンドのパワーと方向を決定します。

ゼロにそうたいした現在のバーのヒストグラムの位置は、現在の市場動向の方向を取得するために決定されます。ヒストグラムのバーの色は、トレンドのパワーを示します。黒のみの存在はトレンドが非常に弱いか、または存在しないことを意味します。赤は新しいトレンドが浮上していることを意味します。ヒストグラムバーへの青の添加は中くらいなトレンド、緑は強い既存トレンドを示しています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年8月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

PowerTrendインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/508

