記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PowerTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1255
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
SVS
PowerTrendインディケータは、トレンドのパワーと方向を決定します。
ゼロにそうたいした現在のバーのヒストグラムの位置は、現在の市場動向の方向を取得するために決定されます。ヒストグラムのバーの色は、トレンドのパワーを示します。黒のみの存在はトレンドが非常に弱いか、または存在しないことを意味します。赤は新しいトレンドが浮上していることを意味します。ヒストグラムバーへの青の添加は中くらいなトレンド、緑は強い既存トレンドを示しています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年8月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/508
