BB XMACD индикатор - простая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), которая помогает определить точки изменения направления тренда, а также силу текущего тренда. Индикатор прорисовывается в отдельном окне графика и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть или зелеными или розовыми. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, тогда как ширина разрыва между линиями отображает силу текущего тренда.

Как видно из примера графика, сигналы к покупке возникают, когда сиреневые точки становятся зелеными, а сигналы к продаже - когда зеленые точки становятся сиреневыми. Торговать лучше тогда, когда разрыв между синей и красной линией достаточно широк.

Данная версия индикатора выполнена с использованием классов библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

В этом индикаторе усреднения исходной гистограммы MACD, её сигнальной линии и полос можно менять:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.