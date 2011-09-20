CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BB_XMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5023
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
bb_xmacd.mq5 (11.36 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BB XMACD индикатор - простая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), которая помогает определить точки изменения направления тренда, а также силу текущего тренда. Индикатор прорисовывается в отдельном окне графика и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть или зелеными или розовыми. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, тогда как ширина разрыва между линиями отображает силу текущего тренда.

Как видно из примера графика, сигналы к покупке возникают, когда сиреневые точки становятся зелеными, а сигналы к продаже - когда зеленые точки становятся сиреневыми. Торговать лучше тогда, когда разрыв между синей и красной линией достаточно широк.

Данная версия индикатора выполнена с использованием классов библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

В этом индикаторе усреднения исходной гистограммы MACD, её сигнальной линии и полос можно менять:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор BB_XMACD


XMACD XMACD

Стандартная гистограмма MACD с возможностью выбора алгоритмов усреднения из десяти возможных вариантов, выполненная в цветном виде и с алертами.

PowerTrend PowerTrend

Этот индикатор определяет мощность и направление тренда.

Mass Index Mass Index

Mass Index — индекс массы. Этот индекс популяризирован Тушаром Чанде (Tushar Chande) и Дональдом Дорси (Donald Dorsey).

XKVO XKVO

Klinger Volume Oscillator — объемный осциллятор Клингера с возможностью выбора алгоритмов усреднения из десяти возможных вариантов, выполненный в цветном виде.