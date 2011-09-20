Ставь лайки и следи за новостями
BB_XMACD - индикатор для MetaTrader 5
BB XMACD индикатор - простая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), которая помогает определить точки изменения направления тренда, а также силу текущего тренда. Индикатор прорисовывается в отдельном окне графика и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть или зелеными или розовыми. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, тогда как ширина разрыва между линиями отображает силу текущего тренда.
Как видно из примера графика, сигналы к покупке возникают, когда сиреневые точки становятся зелеными, а сигналы к продаже - когда зеленые точки становятся сиреневыми. Торговать лучше тогда, когда разрыв между синей и красной линией достаточно широк.
Данная версия индикатора выполнена с использованием классов библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
В этом индикаторе усреднения исходной гистограммы MACD, её сигнальной линии и полос можно менять:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
