LRMA_Channel_trajectory - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータによって示されるドットは、線形回帰に基づきます。回帰期間はlr_per入力パラメータで設定されています。
2つの配列が回帰軌道を構築するために使用されています。LR_upは上昇軌跡、LR_downは下降軌跡を描画します。偏差線はstdev_koef偏差比によって制御されます。インディケータは、トレーダーが簡単に1か所のコードを変更することで始値の代わりに任意のデータを置くことができるように作成されます。<
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/507
