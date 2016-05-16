無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1184
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
これは2つのインディケータの組み合わせです。ヒストグラム値はベアパワーとブルパワーの2つのテクニカル指標の和です。
移動平均値は、金融資産価格の値とボリンジャーバンド ®との差です（ Bands_Mode 入力パラメータの値に依存。パラメータの値によってdirectionスィッチが現在の表示でヒストグラムの反転に使われます）。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月13日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
コードの通常の論理の違反についての結論は、分析後に行われました。したがって、私はMQL5でインディケータを準備するアルゴリズムを変更しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/505
