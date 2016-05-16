これは2つのインディケータの組み合わせです。ヒストグラム値はベアパワーとブルパワーの2つのテクニカル指標の和です。



移動平均値は、金融資産価格の値とボリンジャーバンド ®との差です（ Bands_Mode 入力パラメータの値に依存。パラメータの値によってdirectionスィッチが現在の表示でヒストグラムの反転に使われます）。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月13日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



コードの通常の論理の違反についての結論は、分析後に行われました。したがって、私はMQL5でインディケータを準備するアルゴリズムを変更しました。



