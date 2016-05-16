コードベースセクション
SHI Channel true (NB-channel) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
4210
(41)
実際の著者

Shurka & Kevin

SHI_Channel_trueは自動的にチャート上にBarishpolts動的移動チャネルを示します。

このインディケータの主なアイデアは、履歴の中で直近と2番目に直近のフラクタルを見つけてそれらの間に線を描画することです。反対側には平行線は最大フラクタルに沿って描かれています。真ん中の線は、これら2つのものの間に描かれています。

パラメータは下記のとおりです（デフォルトパラメータ値は括弧内）。
BarsForFract(0) - フラクタルの「肩」の長さ。

標準フラクタルは、それぞれの側の極値ポイントと2つのバー（レバレッジは2に等しい）の5本のバーで構成されています。レバレッジは、影響を増加するために増加することができます。パラメータが0に等しい場合、レバレッジの大きさはチャートの時間枠に依存し、プログラムによって自動的に設定されます。

インディケータは、すべての通貨ペアとМ1から始まる時間枠で動作します。インディケータには、2つのバリアントがあります。NB_SHI_Channel_trueでチャネルを形成する3つのラインは、エキスパートアドバイザーのデータアクセスを可能にするためにさらに指標バッファに配置されます。

SHI Channel true (NB-channel)

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年10月13日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

