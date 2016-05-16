無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3LineBreak - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1460
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Aborigen
3LineBreak 外国為替インディケータは非常に使いやすいです。強気トレンドは青、弱気トレンドは赤で描画されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/485
SHI Channel true (NB-channel)
SHI_Channel_trueは自動的にチャート上にBarishpolts動的移動チャネルを示します。WATR
シンプルかつ実証可能のトレンドインディケータ
シャフトレンドサイクル
シャフトレンドサイクルインディケータはサイクルを使用してMACDラインのストキャスティックを計算することによって作成された周期的なオシレータです。その結果、開発者は、より安定した信頼性の高いインディケータスクリプト動作を達成しました。スターリン
スターリンはトレーダーに正確な市場のエントリポイントを提供する、いわゆる「シグナル」インディケータの一つです。