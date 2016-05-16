コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

3LineBreak - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aborigen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1460
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Aborigen

3LineBreak 外国為替インディケータは非常に使いやすいです。強気トレンドは青、弱気トレンドは赤で描画されます。

3LineBreakインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/485

SHI Channel true (NB-channel) SHI Channel true (NB-channel)

SHI_Channel_trueは自動的にチャート上にBarishpolts動的移動チャネルを示します。

WATR WATR

シンプルかつ実証可能のトレンドインディケータ

シャフトレンドサイクル シャフトレンドサイクル

シャフトレンドサイクルインディケータはサイクルを使用してMACDラインのストキャスティックを計算することによって作成された周期的なオシレータです。その結果、開発者は、より安定した信頼性の高いインディケータスクリプト動作を達成しました。

スターリン スターリン

スターリンはトレーダーに正確な市場のエントリポイントを提供する、いわゆる「シグナル」インディケータの一つです。