SHI_Channel_trueは自動的にチャート上にBarishpolts動的移動チャネルを示します。

シャフトレンドサイクルインディケータはサイクルを使用してMACDラインのストキャスティックを計算することによって作成された周期的なオシレータです。その結果、開発者は、より安定した信頼性の高いインディケータスクリプト動作を達成しました。

スターリンはトレーダーに正確な市場のエントリポイントを提供する、いわゆる「シグナル」インディケータの一つです。