ポケットに対して
インディケータ

スターリン - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1580
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
stalin.mq5 (9.42 KB) ビュー
実際の著者

Andrey Vassiliev

スターリンは、売買をそれぞれ赤と青の矢印でマークしてトレーダーに正確な市場のエントリポイントを提供する、いわゆる「シグナル」インディケータの一つです。

このインディケータは、2つの移動平均線の交差という最も人気のあるシンプルで実証済みの方法を使用しています。このようなシグナルが最も強いものの一つですが、それらはもみ合い相場では偽となり、資金が大幅に減少するほどに市場での量が増えます。そのため、このインディケータには3種類のフィルタが実装されています。

  • RSIインディケータ（Relative Strength Index）に基づいたフィルタ
  • 動作確認用フィルタ
  • サイドトレンドシグナルフィルタ

これらのフィルタは、インディケータの偽シグナルの大部分を排除します。

入力パラメータ：

  • MAMethod – 移動平均線の平滑化手法は下記のとおりです。
    0 – SMA
    1 – EMA
    2 – SMMA
    3 – LWMA
  • MAShift – 価格チャートへの相対移動平均のシフト
  • Fast – 「高速」移動平均期間
  • Slow – 「低速」移動平均期間
  • RSI – シグナルフィルタのRSI機関
  • Confirm – 確認の比率
  • Flat – もみ合い相場の確認の比率
  • SoundAlert – 音声アラートのオン/オフ
  • EmailAlert – 電子メールアラートのオン/オフ

下記がパラメータと説明です。

パラメータの確認は、価格の動きの開始を確認するために設計されたインディケータフィルタの一つの責任です。結果として、市場への正しい方向での参入が確認できます。

Flat パラメータも偽シグナルの濾過に参加しますが、市場に参入するリスクが高すぎるときは、このパラメータは平坦で市場の動き認識を担当しています。

取引での適応：

トレーダーはチャート上のシグナルに従うか、音声によるアラートをオンにするだけなので、使用は非常に簡単です。<

履歴を調べると、インディケータによって配信された正確なシグナルの数はかなりなものであっても、そのすべての潜在的な取引の収益性が高くはなかったであろうことに気づきます。 したがって、このインディケータは、1番目の反転シグナルの場合に市場をエグジッする瞬間を示すことができるオシレータと一緒に使用した方が良いでしょう。

スターリンインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/487

