このインディケータの主な役割は、高値が最大値、または安値が最小 値に達した確率を推定することです。

まず、このインディケータは過去の値動きの統計を収集します。その後、市場の現状を分析し、統計と比較します。分析結果が肯定的な場合、インジケータはそれを通知します。

インジケータは、追加フィルターとして使用できます。一方向のシグナルが表示された場合、価格が他方向に動く可能性が高い。

インジケータのパラメータ

iPeriod - インディケータの期間。最小値は2です。

- インディケータの期間。最小値は2です。 History- インジケータが統計を収集する履歴のバー数。このパラメータが0の場合、履歴全体が分析されます。このパラメータの値が大きいと、インジケータの初回起動が遅くなる可能性があることに注意してください。

Percent- インジケータ信号のトリガのしきい値を定義します。この値が高いほど、シグナルの頻度が低くなります。

インジケータの最初の起動に時間がかかることがあります。これは、インジケータがヒストリカルデータの統計 を収集するためです。