このインディケータの主な役割は、高値が最大値、または安値が最小 値に達した確率を推定することです。
まず、このインディケータは過去の値動きの統計を収集します。その後、市場の現状を分析し、統計と比較します。分析結果が肯定的な場合、インジケータはそれを通知します。
インジケータは、追加フィルターとして使用できます。一方向のシグナルが表示された場合、価格が他方向に動く可能性が高い。
インジケータのパラメータ
- iPeriod- インディケータの期間。最小値は2です。
- History- インジケータが統計を収集する履歴のバー数。このパラメータが0の場合、履歴全体が分析されます。このパラメータの値が大きいと、インジケータの初回起動が遅くなる可能性があることに注意してください。
- Percent- インジケータ信号のトリガのしきい値を定義します。この値が高いほど、シグナルの頻度が低くなります。
インジケータの最初の起動に時間がかかることがあります。これは、インジケータがヒストリカルデータの統計 を収集するためです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/65617
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
イージーデータベースキーボード
キーボードのデータを扱う
多通貨エキスパート・アドバイザーの開発-連載記事のソースコード
様々な取引戦略の多くのインスタンスを組み合わせたマルチカレンシーエキスパートアドバイザーを作成するためのライブラリ開発中に書かれたソースコード。多通貨エキスパートアドバイザーの開発 - 記事シリーズのソースコード
